Éclipse solaire au Maroc : horaires, taux d’occultation par ville, précautions… Ce qu’il faut savoir

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le ciel sera le théâtre, mercredi, d’un phénomène astronomique spectaculaire avec une éclipse totale du Soleil à l’échelle mondiale, qui sera toutefois observable sous la forme d’une éclipse partielle au Maroc, avec un taux d’occultation du Soleil pouvant atteindre près de 93% dans les régions du Nord, a indiqué le Professeur à l’Université Cadi Ayyad et directeur de l’Observatoire astronomique d’Oukaïmeden, Zouhair Benkhaldoun.

« Le 12 août verra l’avènement d’un événement astronomique spectaculaire consistant en une éclipse totale du Soleil », a souligné Benkhaldoun dans une déclaration à la MAP, expliquant qu’une éclipse solaire se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre se retrouvent alignés.

Lors d’un alignement parfait observé depuis une région donnée du globe terrestre, le disque lunaire peut alors masquer entièrement le disque solaire, donnant lieu à une éclipse totale, a-t-il détaillé, ajoutant que la bande de totalité traversera notamment l’Arctique, le Groenland, l’Islande, une petite partie du Portugal et surtout l’Espagne, avant de s’achever au-dessus de la Méditerranée.

Au Maroc, l’éclipse sera partielle, le Royaume se trouvant en dehors de la bande de totalité et dans la zone de pénombre de la Lune, a précisé le directeur de l’Observatoire astronomique d’Oukaïmeden, indiquant que « pour le Maroc, elle sera partielle avec un taux d’occultation variant entre près de 93% au Nord et 60% du côté de Dakhla ».

Nador sera la ville la plus favorisée, avec environ 92,9% du Soleil masqué, suivie de Tanger, Tétouan et Al Hoceïma, autour de 92%, a-t-il fait savoir, notant que le taux d’occultation atteindra environ 89,5% à Fès, 88% à Rabat, 87% à Casablanca, 83% à Marrakech, 79% à Agadir, 70% à Laâyoune et 60% à Dakhla.

D’une manière générale, au Maroc, le début de l’éclipse interviendra entre 18h44 et 19h06 selon les localités, tandis que le maximum est prévu entre 19h40 et 20h00. La fin du phénomène devrait intervenir entre 19h58 et 20h39 environ, a fait savoir l’expert.

Expliquant la différence entre les zones concernées par l’éclipse totale et celles où elle sera partielle, l’expert a indiqué que la Lune projette sur la Terre une ombre composée notamment d’une zone centrale, appelée « ombre » ou « umbra », et d’une pénombre.

« Dans la zone de l’ombre centrale, l’éclipse est totale, alors que dans la pénombre, elle est partielle », a expliqué Pr. Benkhaldoun, précisant que le Maroc se situera dans cette dernière zone.

S’agissant des conditions d’observation, il n’existe pas, au Maroc, d’endroit particulièrement privilégié par rapport aux autres, il faudrait juste que l’horizon ouest soit dégagé, a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, insisté sur les précautions indispensables pour observer le phénomène, mettant en garde contre les risques de lésions oculaires irréversibles en cas d’observation directe du Soleil.

« Il ne faut surtout pas observer directement le phénomène », a-t-il averti, recommandant l’utilisation de lunettes spécialement conçues pour l’observation des éclipses, disponibles auprès de plusieurs associations au Maroc.

SL.