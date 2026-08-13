Météo Maroc: temps chaud et risque de grêle ce jeudi

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 13 août 2026 :

– Temps chaud sur le Sud-est, les provinces sud, les plaines nord et centres, le Souss, le Saiss et la vallée de Moulouya.

– Instabilité orageuse avec ondées ou averses et risque de grêle sur les régions de l’Atlas et du Rif, le Sud-est, l’Oriental, le Saïss et localement sur les plateaux de phosphates, Oulmès, le Souss et l’Est des provinces sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la rive méditerranéenne et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-est et les provinces sud, avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 26/32°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des province sahariennes, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Souss et de Chiadma, les plaines de Tadla et Rhamna, de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et le reste des province sud, et de 20/26°C ailleurs.

– Température en hausse sur les provinces sud, près des côtes centres et sur l’Oriental, et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mohammedia et peu agitée à agitée au Sud de Mohammedia.

S.L