Tentatives de passage vers Sebta et Melilla : la mise en garde de l’Intérieur

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Le ministère de l’Intérieur a annoncé avoir détecté, ces derniers jours, la circulation sur certains réseaux sociaux de publications et de messages anonymes appelant à organiser des tentatives de passage collectif irrégulier vers les présides occupés de Sebta et Melilla.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère a mis en garde contre ces appels, qui présentent de sérieux risques pour la sécurité des personnes et cherchent à exploiter les questions migratoires à des fins d’incitation réprimées par la loi.

«Les autorités suivent la situation de près et ont pris toutes les mesures nécessaires pour faire face à toute tentative de franchissement irrégulier. Toute personne cherchant à y participer sera interceptée et les procédures légales requises seront engagées contre les individus impliqués dans des actes contraires à la loi, y compris ceux qui relaient ou promeuvent ces appels sur les réseaux sociaux», prévient le ministère.

Dans ce cadre, plusieurs personnes soupçonnées d’avoir mené des actions d’incitation ont été interpellées. Elles ont été soumises à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent.

Le ministère a précisé que la mobilisation des services de sécurité n’était pas liée à une date particulière, mais s’inscrivait dans un dispositif de vigilance permanent, notamment dans les zones proches des points de passage de Sebta et Melilla. Ce dispositif est régulièrement renforcé et adapté en fonction de l’évolution de la situation et de la nature des risques constatés.

Tout en rappelant que la lutte contre l’émigration irrégulière s’effectue dans le respect de la loi et avec le souci de protéger la sécurité des personnes, le ministère de l’Intérieur a appelé chacun à faire preuve de vigilance et de responsabilité et à ne pas se laisser entraîner par ces appels suspects et trompeurs, susceptibles de mettre des vies en danger. Il a également souligné que la lutte contre l’émigration irrégulière et les réseaux de traite des êtres humains ne pouvait reposer sur les efforts d’une seule partie. Elle exige que l’ensemble des acteurs concernés assument leurs responsabilités et honorent leurs engagements dans le cadre d’un partage des responsabilités.

Le ministère a ainsi appelé les autorités espagnoles, dans le cadre de la coordination et de la coopération entre les deux pays, à accélérer les procédures de retour auprès de leurs familles au Maroc des mineurs non accompagnés se trouvant à Sebta. Il a insisté sur la nécessité de préserver l’intérêt supérieur de ces enfants et de surmonter les obstacles administratifs et judiciaires retardant leur retour.

Considérant que les défis liés à l’émigration irrégulière nécessitent une coopération effective et équilibrée ainsi qu’un engagement réciproque, l’Intérieur a réaffirmé l’importance du mécanisme de retour immédiat. Selon lui, les expériences précédentes ont démontré son efficacité et sa contribution au renforcement des interventions sur le terrain.

Le ministère a enfin assuré que les autorités marocaines continueraient à accomplir leurs missions avec fermeté et responsabilité afin de préserver l’ordre public, d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de lutter contre l’émigration irrégulière et les réseaux de traite des êtres humains, dans le strict respect de la loi.

H.M.