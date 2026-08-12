Météo Maroc: pluies et temps chaud ce mercredi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 12 août 2026 :

– Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, les plaines intérieures nord et centre, le Souss et sur le Saïss.

– Averses orageuses avec risque de grêle par endroits sur les régions de l’Atlas, le Sud-est, l’Oriental, localement sur les plateaux de Phosphates et le Rif.

– Nuages bas avec formations brumeuses matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-est, l’Est des province sud, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss et les plaines de Tadla et Rehamna, de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et sur l’intérieur des province sud, et de 20/24°C ailleurs.

– Température en hausse sur les plaines nord et centre et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au nord de Larache, peu agitée entre Larache et Jorf ainsi que peu agitée à agitée au Sud de Jorf.

S.L.