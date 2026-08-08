CAN féminine : le Maroc en demi-finales et qualifié pour le Mondial 2027

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L’équipe nationale féminine de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations féminine (Maroc-2026) et à la Coupe du monde 2027, après sa victoire face à son homologue sud-africaine sur le score de 2 buts à 1, en match des quarts de finale disputé samedi soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat.

Les buts du Maroc ont été l’œuvre de Soukaina Ouzraoui à la 31e minute suite à une passe décisive de Hanane Ait El Haj.

Ait El Haj est revenue à la charge en creusant l’avantage à la 52e minute, tandis que Thembi Kgatlana a réduit l’écart (67e).

Les Lionnes de l’Atlas affronteront en demi-finale le vainqueur du match qui opposera, dimanche au stade Larbi Zaouli à Casablanca, le Cameroun au Nigeria

S.L.