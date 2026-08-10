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Alerte météo au Maroc: orages et fortes pluies attendus ce lundi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 août 2026 - 12:22
Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages sont attendus, lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, ces averses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages (20 à 35 mm) seront prévues, lundi de 13H à 23H, dans les provinces de Boulemane, Khénifra, Midelt, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Figuig, Jerada, Azilal, Beni Mellal, Ifrane, Guercif et Taourirt, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

S.L.

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