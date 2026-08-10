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Alerte météo au Maroc: orages et fortes pluies attendus ce lundi
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages sont attendus, lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ainsi, ces averses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages (20 à 35 mm) seront prévues, lundi de 13H à 23H, dans les provinces de Boulemane, Khénifra, Midelt, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Figuig, Jerada, Azilal, Beni Mellal, Ifrane, Guercif et Taourirt, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
S.L.
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