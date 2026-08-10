Fouzi Lekjaa : « Je n’ai pas rejoint le PAM pour obtenir un poste »

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Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et membre du bureau politique du PAM, a adressé plusieurs messages lors d’une rencontre organisée dimanche, à Agadir, par le secrétariat régional du parti à Souss-Massa. Il a précisé que son arrivée au sein du parti du Tracteur n’était liée à aucune quête de poste politique ou administratif.

« Fouzi Lekjaa est un simple citoyen qui exerce, en toute humilité, son droit constitutionnel. Je n’ai rejoint le parti ni pour obtenir un poste politique ni pour occuper une fonction administrative. Sur ce dernier plan, j’ai eu l’honneur de bénéficier de plusieurs nominations du Roi Mohammed VI. Quant à la position au sein du parti, placez-moi au dernier rang, cela ne me pose aucun problème», a-t-il déclaré.

Lekjaa a expliqué que son engagement dans l’action partisane et sur le terrain n’était pas lié à une quelconque rivalité pour un positionnement au sein de l’organisation. Il vise plutôt, selon lui, à ouvrir un débat public sérieux et responsable, loin des polémiques secondaires. Il a estimé que la scène politique nationale avait besoin de discussions autour des idées, des projets et des propositions susceptibles d’apporter des réponses scientifiques et concrètes aux défis auxquels le Maroc est confronté.

Revenant sur les orientations du discours royal, Lekjaa a souligné que le bilan global des 27 dernières années mettait en évidence l’ampleur des acquis stratégiques et des réalisations enregistrées sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre le travail de terrain afin de consolider durablement la place du Royaume parmi les pays émergents.

Sur les plans social et économique, Lekjaa a appelé les responsables politiques à aller directement à la rencontre des citoyens dans les villages et les douars pour débattre des préoccupations réelles, notamment le pouvoir d’achat et l’intégration des jeunes dans le tissu économique. Il a également souligné que le traitement de ces dossiers exigeait un discours franc et transparent, ainsi que des services essentiels de qualité, particulièrement dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Le ministre a, par ailleurs, estimé que l’action politique ne devait pas se limiter aux échéances électorales et à la conquête de sièges. Elle doit également contribuer à restaurer la confiance dans les institutions et les acteurs politiques. Il a ainsi appelé les militantes et militants à faire de la politique un espace ouvert, permettant d’associer les citoyens et les jeunes à la prise de décision et à la construction de l’exception marocaine.

Lekjaa a conclu son intervention en affirmant que la stabilité et la sécurité dont jouit le Royaume imposaient une mobilisation collective et une convergence des efforts. Il a souligné que le véritable engagement politique reposait sur l’écoute quotidienne des citoyens, la prise en compte de leurs attentes et la mise en œuvre d’une vision garantissant l’égalité des chances et préservant la dignité des Marocains.

N.M.