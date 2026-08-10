La FRMF interdit les académies portant le nom de clubs étrangers

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Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de l’élaboration d’un référentiel national d’organisation et de gestion des académies et écoles privées de football basées au Royaume du Maroc, et selon les études réalisées au sujet des dispositifs organisationnels et stratégiques nationaux de développement du football, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé d’interdire toute création d’académies et écoles portant des noms de clubs étrangers.

Cette interdiction concerne les académies et écoles ayant des partenariats avec ces clubs ou tout autres types de liens, indique l’instance fédérale dans un communiqué publié, dimanche, sur son site internet.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’orientation de la FRMF visant à renforcer la composante formation et l’encadrement national et à instaurer le principe d’autonomie des académies et écoles privées de football en parfaite harmonie avec les orientations stratégiques nationales de développement du football, ainsi que de former de nouvelles générations de footballeurs dans un environnement compact, conclut la même source.

S.L.