Migrants marocains à Sebta: l’OMDH tire la sonnette d’alarme

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L’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) a tiré la sonnette d’alarme face à la détérioration de la situation de plusieurs migrants marocains en situation irrégulière, restés dans le préside occupé de Sebta après les récents événements. Elle a appelé les autorités espagnoles à intervenir immédiatement et efficacement afin d’assurer leur protection, notamment celle des femmes, des enfants et des mineurs.

Dans son appel urgent, l’organisation souligne que ces personnes font face à des conditions de vie particulièrement difficiles, marquées par une pénurie aiguë de nourriture et d’eau potable. Faute d’hébergement, nombre d’entre eux sont contraints de passer la nuit dans les rues et dans des espaces dépourvus des conditions élémentaires de sécurité et d’hygiène.

L’OMDH rapporte également que certaines personnes auraient subi des violences et de graves agressions. Elle réclame ainsi l’ouverture d’enquêtes judiciaires sérieuses et la mise en place d’une protection immédiate des personnes vulnérables contre toute forme d’exploitation et de traite des êtres humains.

L’organisation rappelle enfin la responsabilité juridique et internationale de l’Espagne, appelée à garantir des conditions de vie dignes ainsi qu’une prise en charge médicale et psychologique. Elle demande également la levée des obstacles entravant l’action des associations locales, afin de leur permettre d’acheminer une aide humanitaire urgente aux personnes concernées.

H.M.