Real Sociedad : Nayef Aguerd attendu pour la visite médicale

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Nayef Aguerd se rapproche d’un retour à la Real Sociedad. Le défenseur marocain devrait devenir la première recrue du club basque en vue de la saison prochaine, sous la forme d’un prêt en provenance de l’Olympique de Marseille.

Selon le quotidien espagnol Marca, les discussions entre les deux clubs sont à un stade très avancé. L’international marocain doit encore se soumettre aux traditionnels examens médicaux avant de finaliser l’opération. Son état physique constituerait d’ailleurs la principale interrogation entourant son recrutement.

Malgré cette incertitude, le directeur sportif de la Real Sociedad, Erik Bretos, aurait donné son feu vert pour conclure le dossier et permettre à Aguerd de retrouver un club dont il a déjà porté les couleurs.

Arrivé à Marseille l’été dernier contre 23 millions d’euros, le défenseur s’est rapidement imposé comme un élément important de l’effectif olympien. Son profil a néanmoins suscité l’intérêt de plusieurs formations, notamment dans le Golfe. Al-Sadd du Qatar lui aurait ainsi transmis une offre, tandis que le Stade Rennais s’était également renseigné avant l’expiration de sa clause libératoire, fixée à 15 millions d’euros.

H.M.