FC Barcelone : à seulement 15 ans, la Marocaine Maysa Baha s’entraîne avec l’équipe première

La Marocaine Maysa Baha franchit une nouvelle étape dans sa carrière avec le FC Barcelone. La jeune joueuse a été convoquée par le staff technique pour participer aux entraînements de l’équipe féminine première, malgré son jeune âge, puisqu’elle n’a que 15 ans.

La présence de l’internationale marocaine aux côtés de l’équipe première témoigne de sa progression au sein du club catalan, après ses belles performances avec les catégories de jeunes ces derniers mois.

Baha suscite un intérêt croissant au sein du FC Barcelone, grâce aux qualités qu’elle a démontrées et à sa capacité à attirer l’attention, ce qui lui a permis de côtoyer les joueuses de l’équipe première à un âge précoce.

Cette étape constitue un tournant important dans le parcours de la jeune pépite marocaine et illustre également la présence grandissante des joueuses marocaines au sein des grands clubs européens.

Son expérience avec le FC Barcelone pourrait donner un nouvel élan à sa carrière, alors qu’elle poursuit son développement avec l’ambition de s’imposer davantage au cours des prochaines années.