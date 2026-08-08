Le père de Lionel Messi est décédé

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Le père de l’octuple Ballon d’Or Lionel Messi, qui était aussi son agent, est décédé à l’âge de 68 ans, a annoncé samedi le club où le capitaine argentin a joué lorsqu’il était enfant, Newell’s Old Boys de Rosario.

Le père de la star est décédé samedi à deux heures du matin (05h00 GMT), a indiqué dans un communiqué la clinique Sanatorio Centro, à Rosario (nord-ouest de Buenos Aires).

Figure tutélaire tout au long de la carrière de son fils, il avait été son premier entraîneur en Argentine, son unique compagnon dans les débuts difficiles à Barcelone, avant de devenir son agent et de négocier en son nom des contrats astronomiques.

Jorge était en outre la personne avec laquelle la star aimait évaluer ses performances après chaque match: « Mon père m’a énormément aidé. Il est très critique envers moi. Cela a fait que j’ai toujours voulu me dépasser « , avait déclaré l’idole argentine dans une interview en 2022 avec DirecTV Sports.

Employé métallurgiste passionné de football, Jorge s’occupait d’équipes de jeunes au club de quartier Grandoli à Rosario, à 340 km au nord de Buenos Aires. C’est là qu’il a été le premier entraîneur de son fils Lionel, alors âgé de quatre ans, sur les “potreros”, ces terrains vagues bosselés où jouaient les gamins argentins.

– Compagnon de années difficiles –

Sa vie a basculé en 2000, lorsque le FC Barcelone a invité le jeune prodige Lionel, alors âgé de 13 ans, à venir s’installer en Catalogne pour y poursuivre son traitement pour déficit en hormone de croissance, tout en jouant pour le club blaugrana dans les catégories de jeunes.

Jorge a laissé derrière lui son emploi stable en Argentine et, loin de son épouse et de ses trois autres enfants, s’est installé en Espagne avec son fils.

« Quand nous sommes arrivés à Barcelone, je m’enfermais pour pleurer seul dans la chambre, et mon père faisait la même chose, sans que je le voie ou en pensant que je ne le voyais pas. On faisait comme si on allait bien tous les deux, mais on allait mal », a raconté Messi dans une interview donnée à l’âge de 20 ans.

« Quand ça allait mal, mon père m’a même demandé ce que je voulais faire, si je voulais continuer ou rentrer. Moi j’ai voulu continuer et il est resté avec moi ».

– Polémiques –

Par la suite, Jorge a conclu avec le FC Barcelone le premier contrat de son fils, devenant son agent et unique représentant, à Barcelone puis au Paris SG et à Miami.

Discret, Jorge Messi n’a quasiment jamais donné d’interviews au cours de sa vie, mais les rares fois où il s’est exprimé, il a laissé transparaître un lien indéfectible avec Lionel: « Le jour où Leo ne jouera plus, je crois qu’une illusion va s’effondrer pour moi et que je ne regarderai plus le football », avait-il déclaré au magazine Kicker en 2013.

Sa vie n’a toutefois pas été exempte de polémiques. En 2013, le père et le fils ont été accusés par la justice espagnole d’avoir utilisé, entre 2007 et 2009, un montage de sociétés au Royaume-Uni, en Suisse, au Belize et en Uruguay pour encaisser les droits à l’image du footballeur et échapper à l’imposition en Espagne.

L’affaire a été résolue en 2017 après plusieurs amendes de plusieurs millions, mais les deux ont échappé à la prison. En 2019, Jorge et Lionel, ainsi que la Fondation Leo Messi, ont à nouveau été mis en cause en Espagne, cette fois pour des délits présumés contre le Trésor, escroquerie et blanchiment de capitaux. Cette deuxième affaire a été classée en 2021.