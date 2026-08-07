Le salaire d’Amrabat, un frein à son transfert cet été

Le milieu de terrain marocain Sofyan Amrabat perçoit un salaire annuel conséquent au sein de son club européen, ce qui constitue jusqu’à présent un frein à son départ vers une nouvelle destination.

Selon des rapports de la presse espagnole, Sofyan Amrabat touche un salaire annuel de six millions d’euros à Fenerbahçe, en Turquie.

D’après les mêmes sources, son salaire a compliqué son départ vers d’autres clubs. Une réduction de son salaire pourrait ainsi constituer la solution pour faciliter son transfert.

La prochaine destination d’Amrabat n’est pas encore connue. Les offres en provenance d’Arabie saoudite semblent pour l’instant les plus sérieuses, suivies par des propositions de clubs espagnols, mais avec un salaire annuel nettement inférieur à celui qu’il perçoit actuellement.

La saison dernière, Amrabat avait été prêté au Real Betis en Espagne. Le club andalou ne prenait en charge qu’environ 25 % de son salaire, soit près de 1,5 million d’euros, tandis que Fenerbahçe assurait le reste.