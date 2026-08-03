Mercato : le Real Betis défie le Barça pour Azzedine Ounahi

Le FC Barcelone pourrait faire face à une concurrence de taille dans le dossier du milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi, lors du mercato estival.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le Real Betis s’intéresse également à l’international marocain et serait prêt à formuler une offre plus importante que celle envisagée par le Barça.

Le média précise que le club catalan a inscrit Ounahi sur sa liste de priorités et envisage de proposer environ 10 millions d’euros pour s’attacher ses services. Barcelone compte notamment sur la volonté du joueur de réaliser son rêve de porter le maillot blaugrana, ainsi que sur ses bonnes relations avec la direction de Gérone.

De son côté, le Real Betis se dit disposé à surenchérir afin de convaincre le joueur. Le club andalou, qui a démontré ces dernières saisons un intérêt marqué pour les footballeurs marocains, entend bien jouer pleinement sa carte dans ce dossier.