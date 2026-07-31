Ayyoub Bouaddi vers Manchester City: ça se précise

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club anglais de Manchester City et Lille sont « tout proches d’un accord » sur le transfert de l’international marocain Ayyoub Bouaddi, l’un des plus grands talents évoluant en Ligue 1, rapporte jeudi le média français « Foot Mercato ».

« Les discussions entre les deux clubs ont très largement avancé et les bases du transfert sont quasiment ficelées », indique le site sportif, précisant que le principal point à régler concerne désormais l’avenir immédiat du joueur.

Le club lillois souhaite conserver son milieu de terrain une saison supplémentaire sous la forme d’un prêt pour poursuivre sa progression avant de rejoindre la Premier League, alors que Manchester s’attache à une mise à disposition immédiate du joueur, selon la même source.

D’après le média spécialisé, la direction de la City voit en lui le profil idéal pour assurer la relève de l’Espagnol Rodri, qui serait partant pour le Real Madrid. « Les Citizens sont convaincus par la capacité du talent marocain à résister au pressing, son intelligence tactique, son activité défensive et son énorme potentiel », poursuit-il.

L’une des révélations de la Coupe du monde 2026, le jeune milieu de terrain marocain s’est surtout illustré lors des matches des Lions de l’Atlas contre le Brésil (1-1), l’Écosse (1-0) et les Pays-Bas (1-1 a.p., 3-2 aux t.a.b.), livrant une prestation de haute facture face à des stars du ballon rond mondial.

Plusieurs autres grands clubs européens comme Arsenal, le Real Madrid, le PSG et Chelsea ont affiché leur intérêt pour Ayyoub Bouaddi, un des plus grands talents de sa génération, faisant de son éventuel recrutement l’une de leurs priorités à l’occasion du mercato estival.

Né en 2007, le jeune international marocain a été formé au LOSC Lille avec lequel il a signé son premier contrat professionnel à l’été 2003, pour trois ans, avant d’être prolongé jusqu’en 2029.

S.L