Fête du Trône : Infantino se dit « honoré » d’être au Maroc

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Fédération Internationale de Football (FIFA), Gianni Infantino, a exprimé, jeudi, sa fierté de participer aux festivités célébrant le 27e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres, soulignant que sa présence au Maroc pour prendre part à cet événement constitue, pour lui, « un véritable honneur ».

« Je suis chez moi dans ce grand pays qu’est le Royaume du Maroc pour participer aux festivités célébrant la Fête du Trône », s’est-il réjoui dans une déclaration à la presse en marge de la réception présidée par le Roi Mohammed VI à M’diq, à l’occasion de la célébration de la glorieuse Fête du Trône.

Par ailleurs, le président de la FIFA a saisi cette occasion pour exprimer, une nouvelle fois, sa joie de voir le Maroc co-organiser l’édition du centenaire de la Coupe du monde 2030.

« La Coupe du Monde 2030, que le Royaume s’apprête à accueillir aux côtés de l’Espagne et du Portugal, sera évidemment la plus belle de l’Histoire », a affirmé Infantino, soulignant que cette prochaine Coupe du Monde, qui se tiendra dans l’un des plus beaux pays qu’est le Maroc, « ne peut être que la plus belle ».

Il a, dans ce sens, indiqué que les Marocains, qui sont des fans de football et célèbrent avec joie et passion leur équipe nationale, vont aussi accueillir les supporters du monde entier à l’occasion du prochain Mondial.

S.L.