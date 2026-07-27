Divorce en vue entre Yassine Bounou et Al-Hilal

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L’aventure de Yassine Bounou à Al-Hilal pourrait toucher à sa fin après trois saisons. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le gardien de but et le club saoudien auraient entamé des discussions sérieuses en vue d’une séparation à l’amiable, selon les informations de Le Site info Sport.

L’avenir de Bounou à Riyad est entouré d’incertitudes depuis le début de l’été. La situation s’est en effet compliquée avec le recrutement du gardien saoudien Mohammed Al-Owais. Des informations ont ensuite fait état de la volonté d’Al-Hilal de ne pas inscrire l’international marocain sur sa liste pour les compétitions nationales, afin de libérer une place pour un autre joueur étranger. Dans ce scénario, Bounou ne serait utilisé qu’en Ligue des champions.

Le club saoudien aurait également engagé des discussions avec Marcin Bułka, gardien polonais de 26 ans évoluant à Neom et formé à Chelsea. Dans ces conditions, une source proche du dossier estime que le maintien de Bounou à Al-Hilal paraît difficile. Les négociations se poursuivraient ainsi pour parvenir à un accord satisfaisant les deux parties.

Âgé de 35 ans, le portier des Lions de l’Atlas disposerait déjà de plusieurs offres. Cinq clubs évoluant en France, en Espagne et en Angleterre se seraient positionnés, tout comme deux formations américaines.

H.M