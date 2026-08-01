Bubista vers la RS Berkane ? Ça se précise

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Le sélectionneur cap-verdien Bubista est attendu au Maroc ce samedi afin de finaliser son accord avec la Renaissance de Berkane. Il devrait succéder au Tunisien Mouine Chaâbani à la tête de l’équipe.

Les négociations avaient connu un sérieux blocage ces derniers jours, en raison de la volonté de Bubista de cumuler ses fonctions avec celles de sélectionneur du Cap-Vert. Cette exigence avait failli faire échouer l’opération.

Alors que les discussions semblaient proches de l’impasse, une avancée enregistrée au cours des dernières heures a relancé le dossier. La conclusion d’un accord définitif paraît désormais plus probable.

Bubista souhaite continuer à diriger la sélection cap-verdienne et rejoindre ses rassemblements durant les trêves internationales. Une formule qui suscite toujours les réserves de la direction de la RSB, favorable à l’engagement d’un entraîneur entièrement consacré au club, comme l’était Mouine Chaâbani.

Les prochaines heures devraient être décisives pour l’issue des négociations.

H.M.