Vacances d’été : Ouest-France recommande cinq séjours au Maroc à petits prix

Par LeSiteinfo avec MAP

Le quotidien français Ouest-France a mis en lumière le Maroc parmi les destinations estivales les plus attractives, en recommandant cinq séjours à des prix défiant toute concurrence, mettant en avant la diversité de l’offre touristique du Royaume.

Dans un article, publié lundi, consacré aux vacances d’été, le journal souligne que le Maroc séduit un nombre croissant de voyageurs grâce à sa proximité avec l’Europe, à la richesse de son patrimoine culturel, à la diversité de ses paysages et à son excellent rapport qualité-prix.

En tête de sa sélection figure Marrakech, présentée comme une destination idéale pour découvrir le patrimoine architectural, les jardins, les espaces de bien-être et l’art de vivre marocain.

Le quotidien recommande également d’autres destinations du Royaume, notamment Agadir, Chefchaouen ou Essaouira qui permettant de découvrir le littoral atlantique, les stations balnéaires ainsi que les villes historiques, à travers des offres touristiques à des prix compétitifs.

Selon Ouest-France , les médinas, les souks, les paysages allant des montagnes de l’Atlas aux plages atlantiques, sans oublier la gastronomie marocaine et l’hospitalité de la population, figurent parmi les principaux atouts qui contribuent à renforcer l’attractivité de la destination auprès des touristes français.

Le quotidien estime enfin que ces offres répondent à une demande croissante de séjours alliant dépaysement, qualité de service et maîtrise du budget, confirmant la place du Maroc parmi les destinations privilégiées des vacanciers français durant la saison estivale.

S.L