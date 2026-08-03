Les FAR déploient leurs moyens aériens contre les incendies de forêt

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Forces Armées Royales (FAR) s’acquittent d’un rôle central dans le dispositif national de lutte contre les feux de forêt, à travers la mobilisation de l’ensemble de leurs moyens aériens, notamment une flotte de 8 avions de type Canadair CL-415 relevant des Forces Royales Air (FRA), outre 15 avions de type Turbo Thrush et deux hélicoptères de lutte contre les incendies EC225 Super Puma relevant de la Gendarmerie Royale.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre d’un plan national proactif de lutte contre les feux de forêt, mis en place en étroite coordination entre les différents intervenants, à leur tête les unités spécialisées relevant des FAR, la Gendarmerie Royale, les Forces auxiliaires, la Protection civile, les autorités locales, ainsi que le Centre national de gestion des risques climatiques forestiers, l’Agence nationale des Eaux et Forêts (ANEF) et la Direction générale de la météorologie.

Opérant depuis la 3e Base Aérienne de Kénitra, la flotte des avions Canadair assure une partie importante des opérations d’extinction aérienne des feux de forêt, conduites selon une classification nationale de quatre niveaux.

Au premier niveau, les équipes d’intervention terrestre se chargent de la maîtrise des feux, tandis que le recours aux moyens d’extinction aériens, notamment aux avions Canadair, s’effectue en cas de feux de deuxième niveau. Le troisième niveau requiert la mobilisation des unités aériennes de la Gendarmerie Royale, alors que le quatrième prévoit de solliciter une assistance internationale afin de protéger les vies humaines, les biens et le patrimoine forestier.

Dans une déclaration à la presse, le Lieutenant-Colonel Badr Bourassi, commandant de l’escadron de lutte contre les feux de forêt à la 3e Base Aérienne de Kénitra, a affirmé que la mission principale de l’escadron consiste à protéger les forêts, les populations et les biens, en assurant une intervention rapide et efficace dès le déclenchement de tout feu, dans le cadre d’une coordination permanente avec les différents intervenants au niveau central et sur le terrain.

L’efficacité de ces interventions repose sur la disponibilité et la mobilisation permanente des équipages navigants et techniques, ainsi que sur la parfaite coordination entre les pilotes, les techniciens et l’ensemble des intervenants, a-t-il ajouté, soulignant que la célérité de la riposte est un facteur déterminant pour endiguer la propagation des feux et en atténuer les impacts.

Le Lieutenant-Colonel a également indiqué que l’escadron participe chaque année à la campagne nationale de lutte contre les feux de forêt et a déjà pris part à des missions à l’étranger dans le cadre de la coopération avec les pays amis, précisant que les maitres-mots de l’action de l’escadron sont : Disponibilité, professionnalisme et service de la Patrie.

Pour sa part, le Commandant de bord Anas Bel-haj, pilote d’un avion Canadair, a relevé que cet aéronef amphibie spécialisé dans la lutte contre les feux de forêt se distingue par sa capacité à écoper directement en mer, dans les barrages ou les lacs, sans avoir à regagner un aéroport.

L’opération d’écopage ne dure qu’environ 12 secondes, permettant à l’appareil d’embarquer plus de 6.000 litres d’eau avant de rejoindre directement le foyer du feu afin d’effectuer son largage et de contribuer à limiter la propagation des flammes, a-t-il précisé, soulignant que cet aéronef a été conçu pour intervenir dans des conditions difficiles et que ses caractéristiques techniques lui permettent d’accéder aux zones montagneuses et aux massifs forestiers difficilement accessibles par d’autres moyens.

Le Commandant de Bord a ajouté que l’équipage est composé de deux pilotes opérant en parfaite coordination, garantissant le déroulement des différentes phases de la mission dans les meilleures conditions de sécurité et d’efficience, affirmant que les avions Canadair constituent l’un des principaux moyens d’intervention mobilisés durant la saison estivale par le Royaume pour protéger les forêts, les biens et les vies humaines.

S’agissant des hélicoptères « Super Puma » de la Gendarmerie Royale, l’Adjudant Fatima Zahra Afechkou, a expliqué que ces appareils ont été équipés d’un système moderne d’extinction des feux, composé d’un réservoir installé sous l’hélicoptère, d’une capacité d’environ 2.500 litres d’eau ou de produit retardant, avec la possibilité de se réapprovisionner en seulement 20 secondes à partir d’un lac, d’un barrage ou de toute autre source d’eau située à proximité du foyer du feu.

Elle a noté que grâce à ce nouveau système, conjugué aux compétences des pilotes de la Gendarmerie Royale et à la coordination avec les équipes de terrain et les autorités locales, chaque mission est exécutée avec le plus haut degré de précision et de professionnalisme.

De son côté, l’Adjudant Mohamed Diba, pilote d’un avion Turbo Thrush, a affirmé que cet aéronef figure parmi les appareils spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt, avec une capacité d’emport variant entre 2.000 et 2.500 litres et une autonomie d’environ 4 heures et demie de vol, relevant que les opérations de largage des produits destinés à l’extinction des feux sont effectuées dans des conditions alliant rapidité d’intervention et impératifs de sécurité.

L’adjudant a, en outre, souligné que l’ensemble des interventions repose sur une coordination étroite avec le centre de commandement, les autorités locales et les équipes déployées sur le terrain, contribuant ainsi à renforcer l’efficience des opérations, à limiter la propagation des flammes et à parvenir à la maîtrise totale du feu.

Cette disponibilité opérationnelle est soutenue par un dispositif de maintenance préventive et périodique en dehors de la saison des feux de forêt, les aéronefs faisant l’objet d’opérations de grandes visites s’étalant sur plusieurs mois, comprenant l’inspection et la remise en état des différents systèmes vitaux, notamment les trains d’atterrissage, les réservoirs d’eau et les moteurs, outre des opérations de maintenance quotidiennes et périodiques destinées à remédier aux effets de la salinité de l’eau de mer et des fumées dégagées par les feux, afin de préserver la disponibilité opérationnelle de la flotte durant toute la période d’intervention.

Évoquant la disponibilité de la flotte, le Colonel-Major Rachid Akkaoui, commandant de la Base Aérienne de soutien général des FRA, a affirmé que « grâce à l’expertise acquise dans la réalisation des opérations de grande visite des avions Canadair, la Base Aérienne de soutien général des Forces Royales Air est désormais en mesure de remettre les appareils en service dans un état pleinement opérationnel, tout en respectant strictement les normes les plus élevées en matière de navigabilité et de sécurité des vols ».

Il a fait savoir que « cette capacité, fondée sur des compétences 100% nationales, permet de réduire les périodes d’immobilisation des aéronefs, de garantir une meilleure disponibilité de la flotte et de renforcer la souveraineté nationale dans le domaine de la maintenance aéronautique lourde ».

Pour sa part, l’Adjudant-Chef Rahma Jomoua, technicienne spécialisée dans les systèmes avioniques des avions Canadair, a expliqué que la grande visite comprend notamment la réhabilitation des équipements avioniques et des réseaux de câblage électrique, qui figurent parmi les principaux systèmes utilisés pour la navigation, les communications et le contrôle.

Cette opération, a-t-elle précisé, comprend l’inspection des équipements électroniques, la réparation ou le remplacement des composants défectueux, ainsi que la vérification de l’intégrité des connexions électriques conformément aux normes en vigueur, soulignant que ces travaux contribuent à garantir la fiabilité des systèmes électroniques, à améliorer les performances de l’aéronef et à renforcer le niveau de sécurité lors de l’exécution des différentes missions aériennes.

Ce dispositif intégré, s’appuyant sur la coordination institutionnelle, la disponibilité opérationnelle, la formation continue et une maintenance spécialisée, illustre l’engagement des Forces Armées Royales à contribuer efficacement à la protection du patrimoine forestier et de l’environnement, à renforcer les capacités du Royaume à faire face aux feux de forêt avec efficacité et célérité, et à limiter leurs impacts sur les populations et les biens.

Dans ce contexte, le directeur général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, Abderrahim Houmy, a mis en avant la mobilisation par le Royaume de moyens humains et techniques importants, comprenant plus de 2.800 guetteurs et gardes forestiers répartis sur les différentes régions du Royaume, chargés des missions de surveillance et d’alerte précoce.

Houmy a précisé que ce dispositif est appuyé par une flotte aérienne composée d’avions de type « Canadair » dédiés à l’extinction des incendies et à la maitrise de leur propagation, dont chacun peut transporter six tonnes d’eau, en plus d’hélicoptères d’une capacité de deux tonnes et d’avions de type Turbo Thrush, dont la capacité varie entre une tonne et demie et trois tonnes.

Le DG de l’ANEF a également indiqué que le dispositif d’intervention terrestre comprend un nombre important de véhicules de première intervention relevant de l’Agence, aux côtés des camions et équipements de la Protection Civile, des unités spécialisées des FAR, la Gendarmerie Royale, les Forces Auxiliaires et les autorités locales, opérant tous dans le cadre d’un commandement unifié et d’une coordination permanente.

S.L.