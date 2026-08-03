Sofiane Boufal vers l’Espérance de Tunis ?

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Ces derniers jours, les rumeurs associant l’international marocain Sofiane Boufal à l’Espérance de Tunis se multiplient. Plusieurs médias tunisiens, dont Sans Gants, affirment que la direction du club a entamé des discussions avec le joueur afin de renforcer le flanc gauche de son attaque durant le mercato estival.

Sur le plan financier, Boufal percevait lors de son dernier passage au Havre un salaire mensuel estimé à 35.000 euros, soit près de 420.000 euros brut par an, selon Foot Mercato.

Contrairement à ce qui circule, l’Espérance pourrait être en mesure de répondre aux exigences salariales du Marocain. Il faut tenir compte du fait que sa rémunération en France était annoncée avant impôts et que les régimes fiscaux comme la structure des contrats diffèrent d’un championnat à l’autre.

La conclusion de l’opération dépendra toutefois d’autres éléments, notamment de la volonté du joueur, de la formule contractuelle proposée, des primes financières et du projet sportif qui lui sera présenté.

H.M.