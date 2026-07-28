Fête du Trône: les FAR organisent des shows aériens

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Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de la célébration du 27e anniversaire de l’accession du Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, les Forces Armées Royales (FAR) organisent les 30 et 31 juillet des shows aériens et des sauts d’exhibition en parachutes.

Les shows aériens auront lieu le long de la côte de M’diq, le 30 juillet, et au niveau de la Corniche de Martil, le 31 juillet, à partir de 18h00 et seront animés par la prestigieuse équipe de voltige « Marche Verte » des Forces Royales Air, indique un communiqué de l’État-Major Général des FAR.

Au niveau de la Marina de Bouregreg à Salé, des sauts d’exhibition seront exécutés, à partir de 10h00 et durant toute la journée du jeudi 30 juillet, par les parachutistes, féminins et masculins, de l’équipe nationale.

Ces sauts d’exhibitions porteront sur la précision à l’atterrissage, des numéros en voiles contact et autres tableaux artistiques, mouvements acrobatiques et formations en chute libre, conclut le communiqué.

S.L.