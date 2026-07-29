Maroc-Algérie: Jorge Vilda affiche ses ambitions (CAN Féminine 2026)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine, Jorge Vilda a affirmé, mercredi à Rabat, que les joueuses sont déterminées à réaliser une victoire face à l’Algérie, en match de la 2e journée du groupe A de la CAN féminine Maroc-2026, et s’assurer la qualification pour les quarts de finales de la compétition.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Vilda a souligné que l’enjeu de cette confrontation réside dans les trois points de la victoire, précisant que les buts inscrits pourraient également avoir une importance capitale pour la différence de buts et le classement du groupe.

« Nous nous attendons à un match difficile face à un adversaire coriace, et nous sommes déterminés à l’emporter afin de nous rapprocher de la qualification pour les quarts de finale », a-t-il indiqué, ajoutant que la rencontre sera disputée tout au long des 90 minutes.

Il a noté que le staff technique de l’équipe nationale du Maroc a mis en place l’approche tactique appropriée pour cette confrontation.

La joueuse de la sélection nationale, Hanane Ait El Haj a, de son côté, affirmé que le groupe est conscient de l’importance de ce choc dans la course à la qualification.

Ait El Haj a insisté sur la nécessité de garder la concentration et d’entamer le match avec force pour obtenir le résultat escompté.

L’équipe nationale féminine du Maroc a entamé son parcours en s’imposant face au Kenya sur le score de 4 buts à 0, tandis que l’Algérie s’est imposée face au Sénégal (2-0), se partageant ainsi la tête du groupe A avec trois points chacune et un avantage à la différence de buts pour les Lionnes de l’Atlas.

La sélection nationale féminine affrontera son homologue algérienne, jeudi au stade Moulay El Hassan à Rabat (21h00), pour le compte de la 2e journée du groupe A.

S.L.