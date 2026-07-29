CAN Féminine 2026: ce qu’il faut savoir avant le match Maroc-Algérie

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale féminine du Maroc affrontera, jeudi au Stade Moulay El Hassan à Rabat, son homologue algérienne en match de la 2e journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc-2026, avec l’ambition de se rapprocher davantage du prochain tour et confirmer leur bonne entame de la compétition.

Avec ce derby maghrébin, la CAN féminine passe à la vitesse supérieure dans un match où la première place du groupe sera directement en jeu.

Actant un début tonitruant lors de la journée inaugurale, les Lionnes de l’Atlas ont balayé le Kenya sur le score sans appel de 4 buts à 0, grâce à un doublé d’Ibtissam Jraidi ainsi que des réalisations de Sakina Ouzraoui et Meriem Atiq.

Lors de ce match, les protégées de Jorge Vilda ont fait preuve d’une efficacité offensive redoutable et ont pris les commandes du groupe au départage de la différence de buts.

La victoire convaincante des Lionnes de l’Atlas face au Kenya les conforte dans leur quête pour s’installer en tête du groupe A et se positionner idéalement pour la qualification au prochain tour et à la Coupe du monde prévue en 2027 au Brésil.

De leur côté, l’équipe de l’Algérie a signé une bonne prestation face au Sénégal pour son entrée en lice en CAN lors d’un match remporté par 2 buts à 0, grâce à un penalty transformé par Marine Dafeur et une réalisation en fin de partie signée Mélissa Bethi.

Ce duel s’annonce déterminant pour la suite de la compétition pour le Maroc, dont l’objectif est d’asseoir sa domination et de confirmer ses ambitions de titre continental.

S.L.