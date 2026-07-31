Wydad : Paulo Sérgio lance son opération reconstruction

Le nouvel entraîneur du Wydad, Paulo Sérgio, est attendu au Maroc à la fin de cette semaine, accompagné des membres de son staff technique, afin de prendre officiellement ses fonctions.

Selon les informations de Le Site info, le Portugais entamera sa mission par une série de réunions avec les dirigeants du club. Ces échanges porteront sur le programme de préparation de l’équipe pour la saison prochaine et sur les recrutements à effectuer durant le mercato estival.

Paulo Sérgio aurait demandé à la direction de renforcer l’effectif avec sept nouveaux joueurs : un gardien de but, un latéral gauche, un défenseur central, un milieu défensif, un meneur de jeu, un ailier gauche et un avant-centre.

Ces demandes font suite à l’analyse des rencontres disputées par le Wydad la saison dernière. Le technicien portugais aurait notamment relevé plusieurs lacunes au niveau du secteur défensif et du poste de gardien.

La direction poursuit ainsi la restructuration de l’effectif. Le club a déjà récupéré Aymane El Hassouni et Yahya Jabrane, tandis qu’Abdelali Mhamdi, Ayoub Boucheta, Mohamed Rayhi, Wissam Ben Yedder et Nordin Amrabat sont partis au terme de leurs contrats.