Azzedine Ounahi dans le viseur du Barça pour 10 millions d’euros

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Le FC Barcelone affiche un intérêt sérieux et une réelle volonté de recruter l’international marocain Azzedine Ounahi lors du mercato estival actuel.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », le Barça souhaite s’attacher les services d’Ounahi, dont le transfert pourrait coûter près de 10 millions d’euros, un montant jugé abordable pour le club catalan.

La même source indique que le FC Barcelone est en mesure de boucler l’opération, notamment après la relégation de Girona en deuxième division espagnole, tandis que le joueur souhaiterait poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

L’intérêt du Barça pour Ounahi intervient alors que l’absence prolongée du milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, blessé, est désormais confirmée.