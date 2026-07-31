Yahya Attiat-Allah de retour au Wydad ? Son agent répond

L’agent de Yahya Attiat-Allah a apporté des précisions sur l’avenir de l’international marocain, désormais libre après la résiliation à l’amiable de son contrat avec le club russe de Sotchi.

Le latéral gauche ne figurait plus dans les plans du staff technique et bénéficiait d’un temps de jeu limité, ce qui l’a poussé à quitter la formation russe.

Contacté par Le Site info Sport, son agent a confirmé l’existence de négociations avec le Wydad, qui souhaite récupérer le joueur dès la saison prochaine. Un autre club de la Botola aurait également manifesté son intérêt.

Yahya Attiat-Allah disposerait par ailleurs de plusieurs propositions étrangères. Son avenir devrait être tranché au cours des prochains jours.

Le défenseur garde de bons souvenirs de son expérience avec le Wydad, avec lequel il a remporté plusieurs trophées, dont la Ligue des champions. Il avait ensuite rejoint Sotchi avant d’être prêté à Al Ahly.

H.M.