CAN féminine : où et quand suivre Maroc-Sénégal ?

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Le Maroc affronte le Sénégal, ce lundi, à l’occasion de la troisième journée du groupe A de la CAN féminine. Les Lionnes de l’Atlas ont validé leur qualification pour les quarts de finale après leurs victoires face au Kenya et à l’Algérie.

Cette rencontre face au Sénégal revêt une importance particulière pour la sélection marocaine, qui cherchera à confirmer sa supériorité et à poursuivre son parcours avec un sans-faute, avant de connaître son adversaire au prochain tour.

Le coup d’envoi de la rencontre Maroc-Sénégal sera donné à 21h00 au stade Prince Moulay El Hassan. Le match sera retransmis en direct sur Arryadia ainsi que sur les chaînes beIN Sports.