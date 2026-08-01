Officiel : Redouane Halhal rejoint le Venezia FC

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Redouane Halhal a signé un contrat avec le Venezia FC jusqu’au 30 juin 2030, a annoncé samedi le club italien.

« Bienvenue chez les Orange, Noir et Vert, Redouane ! », a écrit le club son site en annonçant l’arrivée du défenseur central des Lions de l’Atlas en provenance de KV Mechelen (Belgique).

Après un début de carrière au centre de formation de Montpellier, Halhal a rejoint l’Atlético Madrid lors de la saison 2023/2024.

À l’été 2024, il s’est engagé aux Pays-Bas avec le club Helmond Sport où il a disputé 32 matchs, inscrivant un but, avant de rejoindre le KV Mechelen la saison suivante. Il a joué 34 matchs avec le club belge, marquant un but et délivrant deux passes décisives.

L’international marocain a porté les maillots des équipes nationales du Maroc des moins de 20 ans et des moins de 23 ans avant de rejoindre l’équipe nationale A, avec laquelle il compte à ce jour cinq sélections, dont deux lors de la Coupe du monde 2026, où il a été titularisé en intégralité contre le Canada et Haïti.

Le joueur s’est dit « immédiatement séduit » par le projet ambitieux du club que lui a présenté le directeur sportif du Venizia FC, Filippo Antonelli. « Rejoindre le Venezia FC est une formidable opportunité et un choix que j’ai fait avec enthousiasme », a-t-il indiqué.

Le Venezia FC, sacré champion de Serie B, a officiellement validé son retour en Serie A au titre de la saison 2026-2027.