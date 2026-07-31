Hugo Bross n’est plus le sélectionneur de l’Afrique du Sud

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur belge Hugo Broos a officiellement annoncé, vendredi, la fin de son aventure à la tête des Bafana Bafana, à l’expiration de son contrat avec la fédération sud-africaine de football (Safa), mettant ainsi un terme à un parcours riche en succès, après cinq années passées aux commandes.

Dans un message d’adieu adressé aux membres de son staff et aux joueurs, le technicien belge (74 ans), a indiqué avoir décidé de mettre fin à son parcours avec les Bafana Bafana et de se retirer définitivement du métier d’entraîneur, souhaitant consacrer davantage de temps à sa famille.

Broos s’est également dit fier du bilan réalisé avec la sélection sud-africaine, couronné par une qualification historique pour le deuxième tour de la Coupe du monde 2026.

Il a, par ailleurs, achevé son parcours à la tête des Bafana Bafana sur une note particulièrement positive, en permettant à l’Afrique du Sud de renouer avec les podiums continentaux grâce à sa médaille de bronze remportée lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire.

Il laisse également une empreinte importante dans le football sud-africain, notamment grâce au renouvellement de l’effectif et à l’éclosion d’une nouvelle génération de joueurs.

S.L.