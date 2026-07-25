Pourquoi Manchester City a fait d’Ayyoub Bouaddi sa priorité

Le club anglais de Manchester City est entré en négociations très avancées pour s’offrir les services de la star marocaine Ayoub Bouaddi lors du mercato estival actuel.

Selon plusieurs rapports de la presse étrangère, Manchester City aurait transmis une offre financière colossale afin de convaincre le LOSC Lille de céder son joueur et ainsi concrétiser son transfert.

Cet intérêt grandissant des Citizens pour Bouaddi s’explique notamment par les défis à venir dans leur secteur défensif. En effet, le milieu espagnol Rodri doit subir une intervention chirurgicale au niveau du dos, une opération qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois et contraindre le club à lui trouver un remplaçant de premier ordre.

Outre cette convalescence, le contrat de Rodri avec Manchester City touche à sa fin à l’issue de la saison prochaine, ce qui laisse entrevoir un possible départ vers le Real Madrid, qui demeure très intéressé par son profil.

Ainsi, la pépite marocaine de 19 ans s’impose comme l’une des cibles prioritaires de Manchester City, qui serait prêt à débourser une somme importante pour boucler le dossier.