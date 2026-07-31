Redouane Halhal tout proche de signer en Italie pour 5 millions d’euros

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Redouane Halhal est proche de s’engager avec le club italien de Venezia FC, dans le cadre d’un transfert estimé à 5 millions d’euros lors de ce mercato estival.

Ce transfert intervient après les belles performances réalisées par le défenseur marocain sous les couleurs du KV Malines, qui lui ont permis d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens.

Halhal devrait passer sa visite médicale dans les prochaines 48 heures, avant de finaliser son contrat et de voir son transfert au club italien officialisé.

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, les négociations sont effectivement à un stade très avancé et l’officialisation du transfert ne serait désormais plus qu’une question de temps.

Redouane Halhal a rejoint le KV Malines en août 2024, en provenance du Helmond Sport aux Pays-Bas, sous la forme d’un prêt. Il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant un seul but.