Le WAC a tranché concernant son nouvel entraîneur

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Le Wydad devrait officialiser, dans les prochaines heures, l’arrivée de son nouvel entraîneur.

Le club casablancais a finalement opté pour un technicien étranger, malgré des discussions menées ces dernières heures autour de l’éventualité de confier l’équipe à un entraîneur marocain.

Selon une source de Le Site info Sport, l’Uruguayen José Daniel Carreño dirigera bien le Wydad. Il s’est engagé pour une saison et sera accompagné de son staff technique. L’ensemble du contrat représenterait un coût d’environ 1 million de dirhams pour les caisses du club.

Carreño faisait l’unanimité au sein des différentes composantes du Wydad et son arrivée figurait déjà parmi les engagements du programme électoral d’Ibrahim El Assri lors de sa campagne pour la présidence du club.

H.M