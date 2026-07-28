Botola: le FUS a un nouvel entraîneur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Fath Union Sport annonce la nomination officielle de l’entraîneur portugais Nunes Ricardo Formosinho Manuel à la tête de l’équipe première, dans le cadre d’un contrat de deux saisons.

« Ricardo Formosinho figure parmi les entraîneurs les plus expérimentés de sa génération. Au cours de sa carrière, il a accumulé une riche expérience au Portugal comme à l’international, en tant qu’entraîneur principal ou membre des staffs techniques de clubs européens et internationaux de renom », indique le FUS Rabat dans un communiqué.

Il a notamment collaboré avec l’entraîneur portugais José Mourinho lors de plusieurs étapes marquantes de sa carrière, notamment à Manchester United, Tottenham Hotspur et Fenerbahçe, où il a acquis une solide expérience au plus haut niveau de la compétition. Son parcours l’a également conduit à exercer au Maroc, ainsi qu’en Afrique, en Asie et sur le continent américain.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la stratégie du club visant à renforcer son projet sportif et à élever le niveau de performance technique de l’équipe première, en adéquation avec les ambitions du Fath Union Sport de jouer les premiers rôles et de proposer un football à la hauteur de son histoire et de son statut, conclut la même source.

Ricardo Formosinho succède Saïd Chiba qui a quitté son poste après deux saisons aux commandes de l’équipe rbatie.

S.L.