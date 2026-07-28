Le Raja sur les traces d’Amine Zahzouh ? Le vrai du faux

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Les informations faisant état d’un possible transfert d’Amine Zahzouh au Raja de Casablanca ont été démenties. Une source fiable a assuré que le club qatari d’Al-Wakrah n’avait reçu aucune offre officielle de la part des Verts.

Ces derniers jours, plusieurs médias avaient évoqué des contacts entre le Raja et les dirigeants d’Al-Wakrah au sujet du milieu marocain. Le recrutement du joueur aurait notamment été réclamé par l’entraîneur tunisien Nasreddine Nabi, qui l’avait déjà dirigé à l’AS FAR.

Contactée par Le Site info Sport, une source proche du dossier a néanmoins confirmé que le club qatari avait seulement reçu des demandes de renseignements en provenance du Maroc concernant la situation de Zahzouh. Aucun club marocain n’aurait toutefois transmis d’offre formelle.

Le joueur a par ailleurs reçu plusieurs propositions étrangères durant ce mercato estival. La direction d’Al-Wakrah le considère cependant comme un élément majeur de son projet pour la saison prochaine et n’envisage pas, pour le moment, de le céder.

H.M.