Le sélectionneur cap-verdien vers la RSB : pourquoi ça bloque

A la Une

Les négociations entre la Renaissance de Berkane et le sélectionneur cap-verdien Pedro Leitão Brito, plus connu sous le nom de Bubista, se compliquent. Un nouveau point de désaccord apparu ces dernières heures pourrait faire échouer l’opération.

Selon une source de Le Site info, Bubista est arrivé au Maroc dimanche soir afin de finaliser les discussions avec les dirigeants du club berkani. La réunion entre les deux parties a toutefois révélé des divergences concernant certaines clauses du contrat.

Le technicien cap-verdien souhaite en effet continuer à diriger la sélection du Cap-Vert parallèlement à ses fonctions à la tête de la RSB. Il voudrait ainsi retrouver son équipe nationale pendant les trêves internationales.

Une formule rejetée par la direction de la Renaissance de Berkane, qui souhaite engager un entraîneur entièrement consacré au club, comme l’était son prédécesseur Mouine Chaâbani.

L’arrivée de Bubista est désormais compromise. En cas d’échec définitif des négociations, les responsables de la RSB pourraient se tourner vers d’autres pistes étrangères.

H.M.