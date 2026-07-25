Un violent feu de forêt éclate près de Tétouan (VIDEO)

Un important incendie de forêt s’est déclaré ce samedi matin dans la forêt de Kitan, relevant de la commune de Zaitoune, dans la circonscription d’Azla, près de Tétouan.

Le sinistre a mobilisé d’importants moyens d’intervention, notamment les autorités locales et les éléments de la Protection civile, appuyés par des moyens terrestres et aériens afin de maîtriser les flammes et d’empêcher leur propagation à une plus vaste superficie forestière.

Selon les informations obtenues par Le Site info, le wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Younes Tazi, s’est rendu immédiatement sur les lieux dès qu’il a été informé du départ de feu. Il a supervisé sur le terrain, aux côtés des différents intervenants, les opérations de lutte contre l’incendie, qui menaçait de ravager une importante étendue d’arbres et de végétation dense.

Les autorités ont mobilisé des équipes composées d’éléments de la Protection civile, des Eaux et Forêts, de la Gendarmerie royale, des Forces Armées Royales, des Forces auxiliaires ainsi que de la Promotion nationale. Ces équipes ont été renforcées par des engins spécialisés et des camions-citernes afin de contenir le feu et d’éviter qu’il ne se propage à d’autres secteurs de cette forêt surplombant la plage d’Azla.

Pour la première fois, un nouvel hélicoptère récemment acquis par le Maroc a été engagé dans ce type d’intervention, aux côtés des avions bombardiers d’eau Canadair. Plusieurs rotations aériennes ont été effectuées, contribuant efficacement à l’extinction de l’incendie et à sa maîtrise.

H.M