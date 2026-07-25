Mansouri : « L’adhésion de Fouzi Lekjaa renforce notre projet politique » (VIDEO)

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Fatima-Zahra Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a affirmé que l’adhésion de Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération royale marocaine de football, ainsi que de Yanja El Khattat, président de la région Dakhla-Oued Eddahab, au parti, s’inscrit dans le respect des engagements pris lors du congrès national du PAM, notamment celui de s’ouvrir aux compétences nationales et régionales.

Dans une déclaration accordée à Le Site info, à l’issue de la 32e session du Conseil national du parti, organisée ce samedi au Palais des Congrès de Salé, Mansouri a indiqué avoir échangé avec Fouzi Lekjaa en amont de son adhésion et constaté une convergence de vues autour de valeurs communes, notamment en matière de bonne gouvernance et de construction d’un Maroc moderne.

Elle a estimé que son arrivée, aux côtés d’autres cadres et compétences, constitue une véritable valeur ajoutée pour l’action politique et partisane, tout en renforçant le projet de société et l’organisation du PAM.

De son côté, Mohamed Mehdi Bensaid, membre de la direction collégiale du PAM, a souligné que cette session représente une étape organisationnelle et électorale majeure, à l’approche des prochaines échéances électorales.

Il a expliqué que le parti a présenté son offre politique, fondée sur le concept de « démocratie sociale » et sur la volonté de répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens.

Bensaid a également annoncé que cette offre politique sera diffusée auprès des structures locales et régionales du parti afin d’ouvrir, pendant deux semaines, un large débat territorial. L’objectif est de recueillir les propositions et les attentes des Marocains en vue d’élaborer un programme électoral complet.

Enfin, il a estimé que l’adhésion de personnalités de premier plan, telles que Fouzi Lekjaa et d’autres figures nationales, témoigne de l’attractivité du projet de société porté par le PAM et de sa capacité à convaincre et à mobiliser.

H.M