Hakim Ziyech va-t-il poursuivre son aventure avec le Wydad ?

L’avenir de Hakim Ziyech constitue l’un des dossiers majeurs que le nouveau comité directeur du Wydad de Casablanca, présidé par Brahim El Asri, devra trancher dans les prochains jours.

Contactée par Le Site info Sport, une source responsable au sein du club a indiqué que le nouveau président souhaitait examiner ce dossier avec prudence, compte tenu de la valeur sportive du joueur et de son influence au sein de l’équipe. La décision dépendra également de la situation financière du Wydad et de la position du futur entraîneur.

Selon la même source, Brahim El Asri devrait prochainement rencontrer Hakim Ziyech et son agent. La décision finale sera toutefois prise après concertation avec l’entraîneur, les membres du comité directeur et les différentes composantes du club, afin de retenir la solution la plus avantageuse pour le Wydad.

Hakim Ziyech demeure un élément important pour le club casablancais. Cependant, les difficultés financières rencontrées par le Wydad laissent toutes les options ouvertes : poursuivre l’aventure avec l’international marocain ou envisager son départ en cas d’offre jugée satisfaisante.

H.M.