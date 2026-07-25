Hanane Aït El Haj s’engage avec le Deportivo Alavés

Par LeSiteinfo avec MAP

L’internationale marocaine Hanane Aït El Haj s’est engagée avec le Deportivo Alavés Gloriosas afin de renforcer la ligne défensive du club espagnol en vue de la saison 2026-2027, a annoncé la formation basque.

Aït El Haj rejoint l’équipe de Vitoria-Gasteiz pour y apporter son expérience, son leadership et son profil offensif, indique le club dans un communiqué.

Évoluant au poste de latérale, l’internationale marocaine se distingue par sa vocation offensive, sa capacité à éliminer ses adversaires balle au pied et son implication constante dans la construction du jeu, souligne la même source.

Sur le plan défensif, elle est reconnue pour son intensité et sa solidité dans les duels, des atouts qui permettront d’apporter davantage d’équilibre et de rigueur à l’effectif des Gloriosas.

Forte d’une riche carrière, aussi bien en club qu’en sélection nationale, la Lionne de l’Atlas constitue un renfort de poids pour le projet sportif de l’équipe espagnole.