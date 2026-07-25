Météo Maroc: il fera chaud ce dimanche

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 26 juillet 2026:

– Persistance du temps chaud sur le Sud-est, l’intérieur des provinces sahariennes et assez chaud sur l’Oriental, le Souss et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

– Quelques nuages bas près des côtes atlantiques avec brume ou brouillard, le matin et la nuit.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur le Moyen Atlas et le Sud-est.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, les côtes centres et les provinces du Sud, avec des chasse-sables par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 22/26°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur la moitié nord du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Casablanca devenant agitée à forte ailleurs.

S.L