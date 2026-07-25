Le Raja refuse une belle offre pour Mehdi El Harrar

Le Raja de Casablanca a reçu une offre en provenance d’Arabie saoudite pour l’un de ses joueurs clés.

Selon une source de Le Site info, un club saoudien a formulé une offre afin de recruter le gardien Mehdi El Harrar durant ce mercato estival. Une proposition que la direction sportive du Raja a toutefois rejetée sans hésitation.

Toujours selon la même source, El Harrar est considéré comme un élément indispensable de l’effectif et son départ n’est pas envisageable, quel que soit le montant proposé. Gardien de la sélection marocaine, il est perçu comme l’un des piliers de l’équipe et son maintien est assuré.

En parallèle, le Raja devrait renforcer son effectif avec plusieurs recrues au cours de ce mercato, conformément à la stratégie de sa cellule sportive, qui privilégie le recrutement de jeunes joueurs prometteurs.

H.M