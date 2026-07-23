Abdeslam Ouaddou vers le Zamalek ?

Le Zamalek aurait tenté d’attirer Abdeslam Ouaddou, mais le technicien marocain a préféré poursuivre son aventure avec Orlando Pirates.

Selon les informations de Le Site Info, le club égyptien s’est récemment intéressé au profil de Ouaddou et des échanges ont eu lieu en vue d’une éventuelle arrivée sur le banc du géant cairote. Une piste qui n’a toutefois pas abouti, l’entraîneur marocain ayant fait le choix de rester en Afrique du Sud.

Après une saison particulièrement réussie, marquée par un triplé historique, Ouaddou souhaite poursuivre le projet entamé avec les Orlando Pirates. La perspective de disputer la Ligue des champions africaine la saison prochaine a également pesé dans sa décision.

Le Zamalek s’est finalement tourné vers une autre option et a trouvé un accord avec le technicien serbe Vuk Rašović. Les supporters du club attendent désormais l’officialisation de son arrivée.

H.M