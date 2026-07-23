Six nations sont déjà qualifiées au Mondial 2030

A la Une

Six sélections ont d’ores et déjà assuré leur place pour la Coupe du monde 2030. Il s’agit des trois pays hôtes de la compétition ainsi que de trois nations sud-américaines qui accueilleront des rencontres commémoratives à l’occasion du centenaire du Mondial.

Le Maroc, l’Espagne et le Portugal, qui organiseront conjointement la Coupe du monde 2030, sont ainsi qualifiés d’office en leur qualité de pays hôtes.

Les trois autres sélections concernées sont l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay. Elles bénéficient également d’une qualification directe, avant même le début des éliminatoires du Mondial 2030, à la suite de la décision de la FIFA d’organiser un match commémoratif dans chacun de ces trois pays pour célébrer le centenaire de la première édition de la Coupe du monde, disputée en 1930 en Uruguay.

Le choix de ces trois pays revêt une forte dimension historique : l’Uruguay avait accueilli et remporté la première Coupe du monde en 1930, tandis que l’Argentine en avait été finaliste. Le Paraguay abrite, pour sa part, le siège de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), seule confédération continentale existant déjà lors de l’organisation du premier Mondial.

H.M