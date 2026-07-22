Finale de la CAN 2025: le TAS aura le dernier mot, selon le président de la CAF

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Le président de la CAF Patrice Motsepe s’est exprimé sur la décision très attendue du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal.

Interrogé, ce mercredi, lors d’une conférence de presse sur la finale de la CAN 2025, Patrice Motsepe a déclaré : « Quelle que soit la décision prise par le TAS, nous l’appliquerons. Nous disposons de rapports sur ce qui s’est passé au Maroc et nous avons également échangé avec les arbitres afin de nous assurer que les lois et les règlements étaient clairs et qu’ils ont bien été appliqués. »

« Je suis heureux de constater qu’il existe de nombreux débats et des avis divergents sur les événements qui ont entouré la désignation du champion entre le Maroc et le Sénégal. Mais, au bout du compte, nous devons attendre la décision définitive du TAS », a-t-il poursuivi.

Pour rappel, la Commission d’appel de la CAF avait donné raison au Maroc en le déclarant champion d’Afrique, après avoir établi le retrait du Sénégal de la rencontre, l’ensemble de ses joueurs ayant quitté la pelouse.

H.M.