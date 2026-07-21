Météo au Maroc: les prévisions pour ce mercredi 22 juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 22 juillet 2026 :

– Temps chaud à localement très chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et la Méditerranée avec formations brumeuses par endroits.

– Ciel peu a passagèrement nuageux sur l’Atlas et l’extrême Sud du Royaume.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 26/33°c sur l’intérieur du Souss et le Sud-Est, de 15/21°c sur l’Atlas, les plaines atlantiques Nord et Centre et l’Ouest des provinces sahariennes et de 24/30°c partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur la Méditerranée et les plaines atlantiques Nord et en baisse ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord de Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.