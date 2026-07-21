Le Ghana s’exprime sur la question du Sahara marocain

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Ghana considère le plan d’autonomie comme la seule base réaliste et durable pour un règlement mutuellement acceptable de la question du Sahara.

Cette position a été exprimée dans le Communiqué conjoint sanctionnant les entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, ce mardi à Accra.

Le Ghana s’est également félicité de l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exprime le soutien total au Secrétaire général et à son Envoyé personnel pour faciliter et mener les négociations sur la base de la proposition d’autonomie du Maroc, en vue de parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend, conformément à la Charte des Nations Unies.

Cette position du Ghana, telle que réaffirmée par son chef de diplomatie, s’inscrit dans la continuité de la dynamique internationale impulsée par le Roi Mohammed VI, en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, effectue, ce mardi, une visite de travail au Ghana, où il co-préside avec son homologue ghanéen la 2e session de la Commission mixte de coopération.

S.L.