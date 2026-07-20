Amical : les Lionnes de l’Atlas affrontent le Cap-Vert

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale féminine « A » affrontera, mardi au stade Père Jégo à Casablanca, son homologue cap-verdienne en match amical en prévision de la Coupe d’Afrique des nations féminine (Maroc-2026).

Le sélectionneur national, Jorge Vilda Rodriguez a programmé, dimanche, une séance d’entraînement pour préparer son effectif à cette confrontation amicale.

La séance d’entraînement de veille de match, qui aura lieu lundi sur la pelouse du stade Père Jégo, sera ouverte aux médias les quinze premières minutes, à partir de 17h45.