Sport
Amical : les Lionnes de l’Atlas affrontent le Cap-Vert
Par LeSiteinfo avec MAP
L’équipe nationale féminine « A » affrontera, mardi au stade Père Jégo à Casablanca, son homologue cap-verdienne en match amical en prévision de la Coupe d’Afrique des nations féminine (Maroc-2026).
Le sélectionneur national, Jorge Vilda Rodriguez a programmé, dimanche, une séance d’entraînement pour préparer son effectif à cette confrontation amicale.
La séance d’entraînement de veille de match, qui aura lieu lundi sur la pelouse du stade Père Jégo, sera ouverte aux médias les quinze premières minutes, à partir de 17h45.
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