La FRMF renouvelle sa confiance à Mohamed Ouahbi

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé, ce jeudi, le renouvellement de sa confiance envers le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi.

Dans un communiqué officiel publié à l’issue de la réunion de son comité directeur, la FRMF indique que ses membres ont décidé de reconduire Mohamed Ouahbi à la tête de la sélection nationale marocaine.

Les membres du comité directeur ont estimé que le parcours des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde avait été positif et honorable, soulignant que les résultats obtenus sont le fruit du soutien constant et de la sollicitude dont bénéficient le football et, plus largement, le sport national de la part de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le comité directeur a également salué les efforts déployés par le président de la FRMF et de la Commission des équipes nationales, Fouzi Lekjaa, en faveur du développement du football marocain et du rayonnement de celui-ci aux niveaux continental et international.

De son côté, Fouzi Lekjaa a affirmé que l’ensemble des joueurs de la sélection nationale avaient donné le meilleur d’eux-mêmes pour défendre les couleurs du Maroc, faisant preuve d’un grand sens des responsabilités et d’un engagement exemplaire dans la représentation du Royaume. Il s’est par ailleurs dit surpris par certains articles et commentaires ayant remis en cause l’implication des joueurs ou cherché à minimiser les efforts qu’ils ont consentis tout au long de cette compétition mondiale, malgré des prestations reflétant leur patriotisme et leur volonté de faire honneur au football marocain.