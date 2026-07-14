Mohamed Ouahbi : «L’exploit du Mondial 2022 ne doit pas rester un cas isolé»

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale, Mohamed Ouahbi a affirmé, mardi à Salé, que les bons résultats des équipes nationales des jeunes constituent une marque de confiance en l’avenir du football marocain.

S’exprimant en conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura consacrée à la participation des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2026 co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, M. Ouahbi a indiqué: « j’aime bien me projeter dans l’avenir de l’équipe nationale du Maroc et le futur sera meilleur », ajoutant que les performances des jeunes joueurs évoluant dans les équipes nationales leur permettent de se mesurer avec les grands.

« Nous avons un plan bien défini et nous n’allons pas s’arrêter. Ce que nous voulons faire est de poursuivre ce que nous avons fait en cette Coupe du monde et faire en sorte que l’exploit du Maroc en 2022 au Qatar ne soit pas un exploit isolé, mais un signe que le Maroc travaille bien », a-t-il martelé.

Il a, dans ce sens, rappelé que l’équipe nationale n’avait pas entamé un nouveau projet, mais poursuivait le travail engagé au cours des dernières années, insistant sur la nécessité de continuer à progresser afin d’élever encore le niveau de l’équipe nationale et de préserver sa place parmi les meilleures sélections du monde.